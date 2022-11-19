İsmail Balaban ile İlayda Şeker dünya evine girdi

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde iki kez başpehlivan olan Antalyalı güreşçi İsmail Balaban, şampiyon olarak tamamladığı Survivor 2021 sırasında Gazme Atakan ile nişan atmıştı.

Uzun süre özel hayatıyla magazin gündeminde yer alan Balaban, adadan döndükten sonra sürpriz şekilde yarışmacı arkadaşı İlayda Şeker ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Mutlu giden birliktelikleriyle sık sık gündeme gelen ikili, geçtiğimiz günlerde evlilik yolunda ilk adımı attı. Şeker'in Nevşehir'deki baba evinde düzenlenen nişan töreninde çiftin yüzüklerini Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ve eşi Meltem Öztürk taktı.

İkili, yüzüklerin takılmasından bir gün sonra ise dünyaevine girdi.

Evlenen ikili düğünlerinde karşılıklı zeybek oynadı. Düğünden kareler ise sosyal medyada yayınlandı.