Işın Karaca, genç sevgilisiyle nikah masasına oturdu
Ünlü şarkıcı Işın Karaca, kendisinden 19 yaş küçük piyanist sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile evlendiğini açıkladı.
Magazin 09.11.2022, 17:54
Şarkıcı Işın Karaca, 2016'da nikah masasına oturduğu Tuğrul Odabaş'tan 2019'un kasım ayında tek celsede boşanmıştı. Karaca, ayrılığın ardından besteci ve piyanist Can Yapıcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
Işın Karaca, sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile yakın arkadaşı Mine İpek'in düğününde objektiflere takıldı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, sizi gelinlikle tekrar ne zaman göreceğiz sorusuna verdiği cevapla herkesi şoke etti.
"BİZ EVLENDİK!"
"Arkadaşlar biz Can'la evlendik, şaka değil'' diyen şarkıcı parmağındaki tektaşı gösterdi.
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