İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir nikah masasına oturdu
Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile müzisyen Ufuk Beydemir'den sürpriz bir haber geldi. Ünlü çift, Roma'da evlendi. İ
Magazin 24.10.2022, 18:15
Genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı (21) ile şarkıcı Ufuk Beydemir (30), geçtiğimiz aylarda aile arasında nişanlanmıştı.
Ne zaman evlenecekleri merak edilen ikili, hayranlarını ters köşe yaptı.
Ünlü çift, Roma'da dünyaevine girdi. İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir'in sosyal medyadan paylaştığı nikah fotoğraflarına beğeni yağdı.
Çift, tebrikleri kabul etti.
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