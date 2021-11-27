İmparator İbrahim Tatlıses, oyuncu Simay Barlas'a övgü yağdırdı

İbrahim Tatlıses de 'Aziz' hayranı çıktı. Ünlü türkücü, başrollerinde Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan ve Fırat Tanış'ın rol aldığı diziyle ilgili duygularını dile getirdi.

Dizi ekibini yürekten alkışladığını dile getiren Tatlıses, 'Efnan' karakterine hayat veren Simay Barlas'a övgüler de yağdırdı.

"Ricamdır; diğer kadın oyuncular örnek alsın"

Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Vay benim 'Aziz' kardeşim bitirdin beni be, bitirdin... Arkadaş bütün diğer dizilerde oynayan kadın oyunculardan ricamdır; 'Aziz'de oynayan 'Efnan' kızımı örnek alsınlar. Oralarıyla, buralarıyla oynamasınlar. Bakın yüzüne neredeyse makyaj bile yok, tertemiz duru bir yüze sahip. İnşallah 'Efnan' kızım başkalarının lafına uymaz estetik yaptırmaz. Böyle sade ve temiz kalır. Bütün ekibi yürekten tebrik ediyor ve alkışlıyorum."

'Aziz'in konusu

Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Mösyö Pierre'in (Fırat Tanış) oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın (Ahmet Mümtaz Taylan) oğlu Adem (Güven Murat Akpınar) ile nişanlanmıştır.