İlgiyle izlenen 'Yalancı' dizisi için flaş değişiklik
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Yalancı ile ilgili flaş bir karar alındı. Kanal yönetiminin aldığı karara göre dizinin yayın günü değişti.
Magazin 29.10.2021, 18:15
Başrollerini Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak'ın paylaştığı Yalancı konusu ile büyük merak uyandırmıştı.Show TV'nin cuma akşamları seyirci karşısına çıkan Süreç Film imzalı iddialı dizisi Yalancı yeni bölümleriyle artık salı akşamları izleyiciyle buluşacak. Yalancı'nın yayın gününün değişme nedeni ise Murat Yıldırım'ın yeni dizisi Aziz'in cuma akşamları ekrana gelecek olması.Ekrana bir hafta ara verecek olan Yalancı'nın merakla beklenen 7. bölümü ise 2 Kasım Salı akşamı Show TV'de olacak.
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|P
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|24
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|11
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|9
|11
|12. Menemenspor
|10
|11
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|9
|10
|14. Denizlispor
|9
|10
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|10
|10
|16. Adanaspor
|10
|9
|17. Manisa FK
|10
|9
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|9
|7
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|9
|6
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|O
|P
|1. Chelsea
|9
|22
|2. Liverpool
|9
|21
|3. Man City
|9
|20
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|9
|15
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|9
|15
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|9
|14
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|14
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|9
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|9
|13
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|9
|12
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|9
|10
|14. Watford
|9
|10
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|9
|9
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|9
|8
|17. Leeds United
|9
|7
|18. Burnley
|9
|4
|19. Newcastle
|9
|4
|20. Norwich City
|9
|2
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|O
|P
|1. Real Sociedad
|11
|24
|2. Real Madrid
|10
|21
|3. Sevilla
|10
|21
|4. Real Betis
|11
|21
|5. Rayo Vallecano
|11
|19
|6. Atletico Madrid
|10
|19
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|19
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|17
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|10
|15
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|11
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|11
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