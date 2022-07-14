İkinci kez evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra ayrıldı mı?

Selin Ciğerci kendisinden 12 yaş küçük Gökhan Çıra ile evliliğini 9 Eylül 2021tarihinde 15 dakika içinde bitirmişti. Kendi kozmetik markası bulunan Selin Ciğerci boşandıktan sonra eski eşiyle iş ilişkilerinin devam ettiğini açıklasa da iş ilişkileri de fazla sürmemişti.

Ancak Ciğerci ayrılığa fazla dayanamamış ve Mayıs ayında Gökhan Çıra ile yeniden Nikah masasına oturmuştu.

Bir süre gözlerden uzak bir şekilde aşk yaşayan Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, 16 Mayıs 2022'de ikinci kez evlenmişti.

Evliliklerinde istikrarı bir türlü yakalayamayan çiftle ilgili olarak Kurban Bayramı tatilinde süpriz bir gelişme yaşandı. Ciğerci ve Çıra birbirlerini Instagram'dan çıkartarak birlikte çekilmiş fotoğraflarını da kaldırdı.

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın bir kez daha ayrılık kararı aldığı ve ayrı ayrı tatil yaptıkları öğrenildi.