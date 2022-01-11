İki başarılı oyuncu aynı projede buluştu
Son olarak Fox Tv ekranlarındaki "Mucize Doktor" dizisinde yer alan oyuncu Taner Ölmez, Netflix dizisinde oyuncu Erkan Kolçak Köstendil ile oynayacak.
Magazin 11.01.2022, 17:54
Taner Ölmez ve Erkan Kolçak Köstendil, yeni Netflix dizisi olan 'Yaratılan'da beraber oynayacak. İddialara göre, dizinin yönetmen koltuğunda Çağan Irmak oturacak.
Ölmez ve Köstendil'i buluşturan dizinin yönetmenliğini ise Çağan Irmak yapacak.
Cast çalışmaları devam eden dizinin birinci sezonu 8 bölümden oluşacak. 25 Ocak'ta sete çıkması planlanan dizinin çekimleri İstanbul ve Bursa'da yapılacak.
Kaynak: TV100
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