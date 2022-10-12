İbrahim Tatlıses’in kızı dünya evine girdi
İbrahim Tatlıses’in şarkıcı kızı Dilan Çıtak Tatlıses bu akşam meslektaşı Levent Dörter ile nikah masasına oturdu.
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, sekiz yıldır birlikte olduğu sevgilisi Levent Dörter ile Swiss Otel'de dünya evine girdi.
Düğünde Dilan Tatlıses üç farklı gelinlik giydi. Giriş için giydiği gelinliğin tasarımı Dilan Hanım’ın kendisine aitti. Ana gelinliği ünlü İsrailli tasarımcı Liz Martinez tarafından kendisine hediye edildi. After Partide ise Cihan Nacar imzalı gelinlikle geceye devam etti.
Nikahları Şişli Belediye Başkanı Sayın Muammer Keskin tarafından kıyılan çiftin şahitleri Tan Taşçı ve Erhan Bayrak ve ünlü prodüktör Polat Yağcı oldu. Aralarında Oktay Kaynarca, Demet Akalın, Tan Taşçı, Berkay, Baha, İdo, Fatih Ürek gibi ünlü isimlerin olduğu davetliler gece boyunca çiftin aşklarına tanıklık ettiler.
Vintage & boho tarzı detaylarla tasarlanan düğünde, Dilan’ın sevdiği pastel tonlarda çiçekler, eski şamdanlar, dökümlü şifonlar, masalsı pıtırcık ışıklar göz kamaştırıyordu.
Berkay’ın liderliğinde sırasıyla sahne alan sanatçılar ve çiftin dostları, ardından sabahın ilk ışıklarına dek süren after party’de eğlenmeye devam ettiler.
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