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İbrahim Tatlıses'ten aşk fotoğrafı! 43 yaş küçük sevgilisiyle el ele

İbrahim Tatlıses (69), kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Magazin 21.10.2021, 15:58 21.10.2021, 16:53
İbrahim Tatlıses'ten aşk fotoğrafı! 43 yaş küçük sevgilisiyle el ele

İbrahim Tatlıses (69), sosyal medya hesabından bir kadın ile el ele çekilmiş pozunu paylaştı.

Tatlıses, "Deniz kenarında bazı evler vardır; ya leb-i derya, bizimki de leb-i orman" açıklamasını yaptı.

68 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in 7 çocuğu, 9 torunu var.

#İbrahim Tatlıses #Gülçin Karakaya
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