İbrahim Tatlıses'ten aşk fotoğrafı! 43 yaş küçük sevgilisiyle el ele

İbrahim Tatlıses (69), sosyal medya hesabından bir kadın ile el ele çekilmiş pozunu paylaştı.

Tatlıses, "Deniz kenarında bazı evler vardır; ya leb-i derya, bizimki de leb-i orman" açıklamasını yaptı.

68 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in 7 çocuğu, 9 torunu var.