İbrahim Tatlıses, Mescid-i Aksa'da

Tatlıses, 28-29 Haziran tarihlerinde Batı Kudüs’teki "Sultan Havuzu" adlı konser alanında İsrailli sevenlerine verdiği konserin ardından, dün de Mescid-i Aksa’yı gezdi.

Kubbetu's Sahra ve Kıble Mescidi başta olmak üzere Harem-i Şerif'i gezen ünlü şarkıcı, burada kutsal mabet hakkında bilgi aldı.

Aksa'da ibadet eden bazı Müslümanlar da Tatlıses’e sevgi gösterisinde bulunarak fotoğraf çektirdi.