İbrahim Tatlıses isyan etti: 'Arayanlar çene çalıyor'

12 yıl sonra yeniden konser maratonuna başlayan İbrahim Tatlıses, yoğunluktan dolayı müdürü için "Eli ayağı düzgün olsun" diyerek asistan ilanı açtı. Tatlıses kısa süre sonra ilanı kaldırarak, "Biz iş vermek istiyoruz arayanlar çene çalıyor anlamadım, ben de iptal ettim" dedi.Uğradığı silahlı saldırı sonrası ölümden dönen ve uzun yıllar tedavi gören İbrahim Tatlıses 12 yıl aradan sonra konserlerine tekrar başladı.

Yoğun tempoda işleri hafifletmek için yeni bir çalışan arayan Tatlıses, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak iş ilanı yayınladı.

İbrahim Tatlıses, bir sonraki tweetinde, "Biz iş vermek istiyoruz arayanlar çene çalıyor anlamadım, ben de iptal ettim" ifadelerine yer verdi.