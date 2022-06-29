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İbrahim Tatlıses, İsrail’de sevenleriyle buluştu

İsrail’de sahneye çıkan İbrahim Tatlıses, İsrailli hayranları tarafından sevinçle karşılandı.

Magazin 29.06.2022, 18:25
İbrahim Tatlıses, İsrail’de sevenleriyle buluştu

Batı Kudüs’teki konser mekanı 'Sultan Havuzu'nda (Sultan’s Pool) sahneye çıkan Tatlıses, genci, yaşlısıyla binlerce İsraillinin ilgi gösterdiği konserde en sevilen şarkılarını seslendirdi.

Tatlıses; "Mavi Mavi", "Evlerinin Önü Boyalı Direk", "Dom Dom Kurşunu", "Bir Kulunu Çok Sevdim", "Esmersen Güzelsin" ve hafızalara kazınan diğer eserleriyle hayranlarını coşturdu.

Sahnede hayranlarını selamlayan Tatlıses, İbranice “şalom” (selam) ve Arapça “şukran ya ayni” (teşekkürler gözüm) ve “behibbikum” (sizi seviyorum) sözleriyle onlara seslendi.

Hayranları da sık sık "İbo, İbo" tezahüratı yaparak şarkıcıya desteklerini gösterdi.

İsrailli dinleyicilerin, sözleri Türkçe olmasına rağmen Tatlıses’in seslendirdiği şarkıların nakaratlarına başarıyla eşlik etmesi de dikkat çekti.

2003 yılında İsrail’de verdiği konsere katılan ileri yaştaki hayranları, yaklaşık 20 yıl sonra tekrar İsrail’e gelen Tatlıses’i yine yalnız bırakmadı.

AA’ya konuşan İsrailli sevenleri, Tatlıses’e olan hayranlıklarını ifade etti.

Konsere annesiyle katılan Miri Koen (47), “20 yıldır o nereye gitse onu görmeye biz de gidiyoruz. Onu Bodrum’da da dinlemiştim. 20 yıl önce İsrail’de verdiği konsere de gitmiştik. Annem de onun büyük bir hayranı. Bütün filmlerini izledik. Onu çok seviyoruz.” dedi.

İsrail ve Türkiye arasındaki bağların çok iyi olacağını umduklarını dile getiren Koen, “Çünkü İsrailliler Türk halkını çok seviyor.” diye konuştu.

“Burada yaşarken de Türkiye’ye bağlıyım”

Tatlıses ismi, 1965 yılında henüz 15 yaşındayken Kilis’ten İsrail’e göç eden Yusuf Aşkenazi (72) için de Türkiye’ye duyduğu sevgi ve özlemin önemli bir parçası.

“Bütün Türkiye’ye candan selam gönderdiğini” kaydeden Aşkenazi, şunları söyledi:

İbrahim Tatlıses bu akşam burada. Kendisini çok özledik. O benim yaşımda, ben her zaman onun şarkılarıyla, onun müziğiyle yaşadım. Ben burada yaşarken de Türkiye’ye bağlıyım. Ben ilk önce Türk’üm ondan sonra İsrailliyim. Çünkü ben Türkiye’de doğdum ve doğduğum yeri unutmam. (Doğum yerim) Kilis her zaman kalbimde yaşıyor.”

 “Türkçe’den İbranice’ye uyarlanmış çok fazla şarkı var”

Zaman zaman Türkçe kelimeler kullanarak konuşan İsrailli Omer Abu (37), “İbrahim (Tatlıses) benim hayatım. Tüm hayatım onun eserleriyle geçti. O tektir. Antalya’ya İstanbul’a sadece İbrahim için gidiyorum. Onu çok seviyorum. İbrahim’in tüm filmlerini de izledim.” dedi.

İsrail’de ilgiyle dinlenen çok sayıda şarkının İbrahim Tatlıses şarkılarından uyarlama olduğuna dikkati çeken Abu, “Türkçe’den İbranice’ye uyarlanmış çok fazla şarkı var. İsrail’deki birçok ünlü şarkı aslında İbranice değil Türkçe şarkılar. Ben uyarlanmışını değil orijinalini dinlemeyi seviyorum.” diye konuştu.

Tatlıses’in en çok “Mutlu Ol Yeter” parçasını sevdiğini ama bu konserde bunun çalmadığını söyleyen Abu, “Bir tek dileğim var mutlu ol yeter” sözleri ile söz konusu şarkıyı mırıldandı.

Konsere yakınlarıyla katılan İsrailli Şifora (62) da, Tatlıses sevgisini, Türkçe ifadelerle, “Seni çok seviyorum İbrahim. Sen bir numarasın.” sözleriyle ifade etti.

İsrailli kadın ve yanındakiler hep birlikte tempo tutarak, “Haydi Söyle” ve “Mavi Mavi” parçalarının nakaratlarını mırıldandı.

Özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden İsrail'e göç eden Yahudiler Türk kültürüne ve Türk müziğine kendilerini yakın hissediyor.

Tatlıses, Orta Doğu genelinde olduğu gibi İsrail’de de 7’den 70’e geniş bir hayran kitlesine sahip. İsrail’de Tatlıses’in eserlerinin İbranice’ye uyarladığı pek çok ünlü şarkı bulunuyor.

İsrailli ünlü müzisyen Yasmin Levy’nin İbrahim Tatlıses ile yaptığı “Seni Sana Bırakmam” düeti de uzun süre akıllardan çıkmamıştı.

Kaynak: AA
#İbrahim Tatlıses #İsrail
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