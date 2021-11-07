İbrahim Tatlıses'in çocukları arasında kriz çıktı!
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses uzun zaman sonra bir konserde görüntülendi. Çok konuşulan İdo Tatlıses-Yasemin Şefkatli düğünü sorulan Dilan Çıtak bakın ne dedi.
Magazin 07.11.2021, 13:35
Pandemi nedeniyle düğünlerini erteleyen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli geçtiğimiz ay büyülü bir düğünle evlenmişti. İdo ile Yasemin'in düğününe Melek Zübeyde dışındaki kardeşleri katılmadı. Ahmet Tatlı, Dilan Çıtak, Elif Ada'nın düğüne neden katılmadığı merak konusu olmuştu. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses bu konuyla ilgili yorum yapmamıştı. Televole'nin haberine göre; Çıtak, bir konser öncesi verdiği röportajda sorulan "İdo Tatlıses'in düğününe neden katılmadınız?" sorusuna "Kayda değer şeyler konuşalım" şeklinde yanıt verdi.
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