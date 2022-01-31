Hülya Koçyiğit Fatma Girik'le olan anısını anlattı
“Film Gibi Hayatlar” programının yeni bölümünü geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Fatma Girik’e ayıran Hülya Koçyiğit sanatçıyla ilgili kendisini ağlatan bir anısını paylaştı.
Magazin 31.01.2022, 10:28
Hülya Koçyiğit, “Film Gibi Hayatlar” programının yeni bölümünü, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren yakın dostu Fatma Girik’e ayırdı.
Yayına “Sinemamızın çınarı, canım arkadaşım Fatma Girik’i kaybettik. Acımız çok büyük” diyerek başlayan Koçyiğit, sanatçıyla ilgili bir anısını paylaştı:
“Memduh’la (Ün) yaptıkları bir Film vardı. Bir sahne için saçlarını kazıtması gerekiyor. Beni aradı, ‘Yarın böyle bir sahne var, gelsene’ dedi. Koşa koşa gittim. Bir yandan o güzelim uzun, simsiyah saçlar kazınıyor, bir yandan gözünden yaşlar akıyor. Ben tutamıyorum kendimi, ağlıyorum. O ağlıyor. Ama o rolü için ağlıyor, ben hayranlıktan ağlıyorum.”
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