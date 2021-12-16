Hülya Avşar: 'Kimse sütten çıkmış ak kaşık değil'

Şarkıcı Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde İbrahim Tatlıses'in 'Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görülmesiyle ilgili 'kadına şiddet' tepkilerine ilişkin görüşlerini dile getirdi. İbrahim Tatlıses'in mesleki anlamda sonuna kadar hak ettiğini ve özel hayatıyla bir arada tutulmaması gerektiğini söyledi.

Kimsenin sütten çıkmış ak kaşık olmadığını dile getiren Avşar'ın yanıtı şöyle:

"İbrahim mesleki anlamda bunu sonuna kadar hak ediyor. Özel hayatıyla bir arada tutulmamalı. Herkesin kendine göre hataları var. Kimse sütten çıkmış ak kaşık değil. İbrahim mesleki anlamda bunu sonuna kadar hak ediyor. Özel hayatıyla bir arada tutulmamalı. Bana göre Türkiye’de gelmiş geçmiş en büyük ses."