Hülya Avşar: 'Kimse sütten çıkmış ak kaşık değil'
Geçtiğimiz günlerde 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde geçmiş yıllarda adı 'kadına şiddet'le meydana gelen şarkıcı İbrahim Tatlıses, 'Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görülmüştü. Jürinin bu kararı, birçok tepkiye yol açmıştı. Şarkıcı Hülya Avşar, tepkilere yönelik sorulan sorulara yakın dostu Tatlıses'i destekleyen yanıtlar verdi.
Magazin 16.12.2021, 15:09
Şarkıcı Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde İbrahim Tatlıses'in 'Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görülmesiyle ilgili 'kadına şiddet' tepkilerine ilişkin görüşlerini dile getirdi. İbrahim Tatlıses'in mesleki anlamda sonuna kadar hak ettiğini ve özel hayatıyla bir arada tutulmaması gerektiğini söyledi.
Kimsenin sütten çıkmış ak kaşık olmadığını dile getiren Avşar'ın yanıtı şöyle:
"İbrahim mesleki anlamda bunu sonuna kadar hak ediyor. Özel hayatıyla bir arada tutulmamalı. Herkesin kendine göre hataları var. Kimse sütten çıkmış ak kaşık değil. İbrahim mesleki anlamda bunu sonuna kadar hak ediyor. Özel hayatıyla bir arada tutulmamalı. Bana göre Türkiye’de gelmiş geçmiş en büyük ses."
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