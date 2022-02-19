Hülya Avşar 12 yıldır süren yalnızlığına son verdi
Hülya Avşar bir süredir iş insanı Cemal Güzelci ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, sonunda kameralara yakalandı.
Magazin 19.02.2022, 14:29
İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, Yeniköy'deki bir mekanda objektiflere takıldı. Romantik bir akşamı yemeği yiyen ikiliden Derlüks Deri Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Güzelci, bir ara Avşar'ın alnından öperken görüntülendi. Aşklarını dolu dizgin yaşayan ikili, mekandaki meraklı bakışlara da aldırış etmedi.
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