Hop dedik...

Sosyal meydanın ünlü çiftleri arasında yer alan Berfu Yenenler-Eser Yenenler bu kez takipçilerini kızdırdı. Eşi Eser Yenenler'e kimlik hazırlayan Berfu Yenenler, din kısmına yazdığı ile olay oldu. Görenler "Saygısızca" yorumları yaptı.

Eşi Eser Yenenler için mizahi bir kimlik hazırlayan ünlü fenomen, din kısmına yazdığıyla ağızları açıkta bıraktı.

BERFU YENENLER'DEN TEPKİ ÇEKEN HEDİYE

Eser Yenenler'e hediye yaptıran Berfu Yenenler, hediyesiyle sosyal medyanın tepkisine neden oldu. Din kısmına "Hanımcılık" yazan Yenenler, herkesi şaşırttı.

DİN KISMINA YAZDIĞI TEPKİ ALDI

Espri amaçlı yaptığı kimlik beğeni yerine kullanıcıların tepkisini aldı.