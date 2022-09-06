Hıncal Uluç'un sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme!
Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, Hıncal Uluç'un sağlık durumuna ilişkin son durumu hakkında açıklamada bulundu.
Magazin 06.09.2022, 17:33
Beslenmesinde sorun olmadığını belirten Donat, "Doktorlar, her an konuşmasını bekliyor" dedi.
Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören ve entübe edilen Hıncal Uluç'un sağlık durumuna ilişkin son durumu köşesinde paylaştı. Donat, Uluç'un gözünü açtığını söyledi.
Donat yazısında, "Beslenme sorunu yok... Beslenmesi iyi. Yedi gündür gözleri açık... Etrafa bakıyor. Doktorlar, her an konuşmasını bekliyor" ifadesini kullandı.
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