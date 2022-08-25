Hilal Altınbilek ile Metin Hara ilişkilerini noktaladı

Dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima ile 1.5 yıl aşk yaşayan Metin Hara ile Hilal Altınbilek, geçtiğimiz yıl temmuz ayında Bozcaada’da tatile çıkmıştı. İkilinin, yaklaşık 15 gündür birlikte olduğu öğrenilmişti. Birlikteliklerini gizlemeyen Altınbilek ile Hara, sekiz ay önce komedyen Yasemin Sakallıoğlu'nun tek kişilik gösterisini izlemişti.

"Yeni yıla sürpriz bir şekilde girebiliriz" demişti

Yılbaşı planı sorulan ikiliden Metin Hara'nın açıklaması dikkat çekmişti. Hara, "Yeni yıl için bir planım var. Sürpriz bir şekilde girebiliriz” demiş, Bu cevap, "Yeni yılda evlilik teklifi gelir mi?" sorusunu akıllara getirmişti.

Aşkları dolu dizgin devam eden Hilal Altınbilek (30) ile yazar sevgilisi Metin Hara (39), geçtiğimiz aylarda Bebek'te köpekleriyle yürüyüş yaparken görüntülenmişti. Beraberliklerinin güzel gittiğini söyleyen Altınbilek-Hara ikilisi, ayak üstü kendilerini görüntüleyen muhabirlerin sorularını yanıtlamıştı.

Basın mensuplarının "Evlilik düşünüyor musunuz? Aileler tanıştı mı?" sorusuna, "Evet tanıştı, merak etmeyin" yanıtını vermişti. 'Karagül' dizisiyle şöhreti yakalayan güzel oyuncu ile sevgilisi Metin Hara'nın yakın zamanda ilişkilerini resmiyete dökeceği ve nikah masasına oturacakları iddia edilmişti.

Keyifleri yerinde

Geçtiğimiz haftalarda tatilde olan ve deniz ile güneşin tadını çıkaran Hilal Altınbilek ile Metin Hara'dan yeni bir fotoğraf gelmişti. Tatilde yakın dostları Mert Vidinli ile bir araya gelen ünlü çift, köpekleriyle birlikte poz vermişti. Bir hayli neşeli oldukları görülen Altınbilek ile Hara'nın bu karesi takipçilerinden oldukça ilgi görmüştü.