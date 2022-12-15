Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü'nün ayrılık nedeni ortaya çıktı

Oyuncu Hazar Ergüçlü ile yönetmen Onur Ünlü, yaklaşık 5 yıllık birlikteliklerini sonlandırma kararı aldı. Sık sık mutluluk pozları veren çiftin ayrılması şaşırttı.

Fikir ayrılıkları nedeniyle ayrıldıkları konuşulan çift, ilişkilerini birbirlerine karşı olağanca özgür bir halde sürdürüyordu.

Örneğin Hazar Ergüçlü, transparan kıyafet giymesine sevgilisinin karşı çıkıp çıkmadığına yönelik bir soruyu "Beni aksine Onur yüreklendiriyor böyle transparan kıyafetleri giymem için. Ben bazen çekiniyorum 'fazla mı açık acaba diyorum' o da 'Hayır, bence giymelisin' diye beni yüreklendirdiği oluyor" şeklinde cevaplandırmıştı.

Bu nedenle Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü’nün fikir ayrılığı nedeniyle ayrılması oldukça ilginç olarak yorumlanmıştı.

"5 yıllık yıpranma yaşandı"

Dün akşam görüntülenen Hazar Ergüçlü, biten ilişkisiyle ilgili soruları yanıtladı.

Ünlü oyuncu, "Evet, ayrıldık. Tam rasyonel bir sebebi yok aslında ama beş yıllık bir yıpranma yaşandı. Onur hala her şeyim, ailemden biri gibi, arkadaşlığımız devam ediyor." dedi.