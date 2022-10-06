Hazal Kaya'nın kızına vereceği isim belli oldu
İkinci kez annelik heyecanı yaşayan ünlü oyuncu Hazal Kaya'nın kızına koyacağı ismi açıkladı.
Magazin 06.10.2022, 16:34
Oyuncu Ali Atay ile evli olan ve ilk çocuğunun ismi Fikret Ali olan oyuncu Hazal Kaya'nın kızının ismi belli oldu. Kaya, kızına Süreyya Leyla adını verecek.
İlk çocuğu erkek olan Kaya hamileliğinin beşinci ayında ikinci çocuğunun ismine de karar verdiklerini duyurdu.
İlk çocuğunun ismi Fikret Ali olan Hazal Kaya'nın kızının ismi Süreyya Leyla olacak.
Oyuncu Ali Atay ve Hazal Kaya, 5 yıllık beraberliklerini 2019 yılında evlilikle taçlandırmışlardı. Oyuncu çift, evliliklerinden kısa bir süre sonra oğulları Fikret Ali'yi kucağına almıştı.
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