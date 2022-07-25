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Hazal Kaya ile Ali Atay çiftinden güzel haber!

Hazal Kaya-Ali Atay çifti hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte o iddianın ayrıntıları...

Magazin 25.07.2022, 12:16
Hazal Kaya ile Ali Atay çiftinden güzel haber!

2019 yılında evlenen Hazal Kaya ve Ali Atay çifti, aynı yıl Fikret Ali adını verdikleri oğullarını kucağına almıştı. Hazal Kaya-Ali Atay çifti hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Mutlu bir evlilik süren Ali Atay ve Hazal Kaya'dan bomba bir haber geldi.

Hazal Kaya'nın ikinci kez hamile olduğu öne sürüldü.

3 AYLIK HAMİLE

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın iddiasına göre; Fikret Ali adında bir oğlu olan Hazal Kaya-Ali Atay çifti, ikinci bebeğini bekliyor. Her fırsatta anne olmayı çok sevdiğini söyleyen Kaya'nın, 3 aylık hamile olduğu iddia edildi. 

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz aralık ayında ikinci kez hamile olduğu yönündeki iddiayı yalanlamıştı.

#Hazal Kaya #Ali Atay
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