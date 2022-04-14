Hazal Kaya hayranlarına güzel haber!

Oyuncu Hazal Kaya, önceki gün Levent’te bir menajerlik şirketinden çıkarken görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Kaya “Yeni projeler için toplantıdaydım, yakında size güzel haberler vereceğim” dedi. İşte detaylar...

Hazal Kaya, muhabirlerin “Yeni projeniz dizi mi yoksa film mi olacak?” sorusuna “Şimdi bir şey söylemek doğru olmaz” şeklinde cevap verdi.

"ÇOK TATLI BİR SEZON OLACAK"

Dijital platformda yayınlanan ‘Pera Palas’ta Gece Yarısı’ dizisi hakkında konuşan Kaya “Yeni sezon yakında başlayacak. Heyecanla bekliyoruz. Çok tatlı bir sezon olacak.” dedi.

"EŞİMİN SAÇ EKTİRDİĞİ DOĞRU"

Gazeteci Arif Hür, Hazal Kaya'nın eşi Ali Atay’ın saç ektirdiğini açıklamıştı. Haberi doğrulayan Hazal Kaya, "Eşimin kendi kararıydı. Saygı duyuyorum" şeklinde konuştu.

"İKİNCİ ÇOCUK GÜZEL OLUR"

Ali Atay ile evliliğinden Fikret Ali adında bir oğlu olan Hazal Kaya, "İkinci çocuğu düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Bakalım, inşallah! Çok güzel olur" yanıtını vererek sevenlerini heyecanlandırdı.

Snob Magazin