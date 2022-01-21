Hazal Filiz Küçükköse ile ikizi sosyal medyada gündem oldu
Deniz Yıldızı, Beni Affet, Günahkar, Kara Sevda, Rüya, Mehmet Bir Cihan fatihi ve Zemheri gibi dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Hazal Filiz Küçükköse, bu sefer de kardeşiyle gündem oldu. Küçükköse'nin bir ikizi olduğunu öğrenen birçok sosyal medya kullanıcısı şaşkınlığını gizleyemedi.
Magazin 21.01.2022, 15:42
Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse'nin ikizi Deniz ile fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu. Küçükköse kardeşleri yan yana görenler, ünlü oyuncuyu ayırt etmekte güçlük çekti.
1988 yılında dünyaya gelen güzel oyuncunun Deniz adından bir ikiz kardeşi var. Birbirinin kopyası olan kız kardeşler, güzellikleriyle de tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İkilinin son paylaşımını gören birçok sosyal medya kullanıcısı "Bunlardan hangisi Hazal?" yorumunu yaptı.
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