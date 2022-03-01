Haydar Dümen’in oğlu babasının mezarının açılmasın istedi

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Haydar Dümen’in 100 milyonluk kayıp mirasıyla ilgili tartışmalar sürerken, Dümen'in sır gibi sakladığı oğlu ortaya çıktı.

Gaye ve Emek Dümen kardeşler, üvey anneleri Gül Dümen’i suçladı. Babalarının cenazesine katılmamaları için defin işlemlerinin sessizce yürütülüp gizlice gerçekleştirildiğini iddia ettiler.

Sabah gazetesinden Ömer Karahan'ın haberine göre Haydar Dümen'in oğlu Emek Dümen, babasının hastaneye geç götürüldüğünü, ölümüyle ilgili şüphe içinde olduklarını belirterek otopsi talebinde bulundu.

Haydar Dümen'in 100 milyonluk kayıp mirasıyla ilgili tartışmalar sürerken, iki çocuğu ortalığı karıştıracak iddialarda bulundu. Gaye ve Emek Dümen kardeşler, üvey anneleri Gül Dümen'i suçladı. Babalarının cenazesine katılmamaları için defin işlemlerinin sessizce yürütülüp gizlice gerçekleştirildiğini iddia ettiler.

'İhmalden şüpneleniyoruz'

Gaye Dümen, hastaneyle görüştüğünü belirtip ekledi: "Babam koronaya yakalanmış ve en son safhada hastaneye götürülmüş. Akabinde hemen entübe edilmiş. O yaştaki birisinin ateşi yükseldiği an hastaneye götürülmesi gerekirdi. Evde iyice ağırlaşması beklenmemeliydi." Emek Dümen ise "Mezarın açılıp otopsi yapılmasını istiyoruz. İhmalden şüpheleniyoruz" diye konuştu.

Ortalık neden karıştı?

Günaydın, Haydar Dümen'in vefat etmeden önce Sıraselviler'deki 100 milyonluk gayrimenkulünü tanıdığı bir emlakçıya devrettiğini ortaya çıkarmıştı. Bu iddianın ardından ünlü psikiyatrın herkesten gizlediği üç çocuğu üvey anneleri Gül Dümen'i kendilerinden mal kaçırmakla suçlamıştı. Ardından da Dümen'in çocukları miras tespit davası açma kararı almıştı.

Kaynak:Sabah