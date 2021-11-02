Hayatını kaybeden Semra Dinçer'le ilgili kahreden detay

Yıllar önce yayınlanan Kuzey Güney dizisinde Handan Tekinoğlu karakterini canlandıran Semra Dinçer hayatını kaybetti. 56 yaşındaki oyuncunun ölümünün ardından hayatıyla ilgili acı bir gerçek ortaya çıktı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Semra Dinçer'in hayatını kaybettiğini duyuran Haluk Levent, bilinmeyen bir olayı da anlattı.

"İsmini vermeden yardım ettik"

Kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile birçok kişi için bağış toplayan Levent, 2 yıldır oyuncu için de çalıştıklarını söyledi. Ünlü şarkıcı paylaşımında olayın detaylarını şöyle anlattı:

"Akciğer kanseriydi. 2 yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi. İsmini vermedik, sadece S.D olarak yazmıştık. Hayırseverler tarafından 2 kez ev tutuldu sayısız operasyon yaptırıldı. Ama olmadı. Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik. Sevenlerinin başı sağ olsun."