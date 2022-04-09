Hayatı film oluyor! Barış Akarsu'yu canlandıracak oyuncu belli oldu
Geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun hayatını anlatacak filmde sanatçıyı canlandıracak oyuncu belli oldu.
Magazin 09.04.2022, 15:01
Geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun hayatını anlatacak filmde merhum sanatçıya hayat verecek isim belli oldu.
Geçirdiği trafik kazasının ardından Bodrum’da günlerce yoğun bakımda kaldıktan sonra 4 Temmuz 2007’de yaşam savaşını kaybeden Türk Rock müziğinin sevilen ismi Barış Akarsu’nun hayatı sinema filmi oluyor.
Birsen Altuntaş’ın yer alan habere göre; daha önce büyük ilgi gören Dilber Ay filmine de imza atan Aytaç Medya’nın yapımcılığını üstleneceği filmde Barış Akarsu'ya İsmail Ege Şaşmaz hayat verecek.
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