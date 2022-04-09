Hayatı film oluyor! Barış Akarsu'yu canlandıracak oyuncu belli oldu

Geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun hayatını anlatacak filmde merhum sanatçıya hayat verecek isim belli oldu.

Geçirdiği trafik kazasının ardından Bodrum’da günlerce yoğun bakımda kaldıktan sonra 4 Temmuz 2007’de yaşam savaşını kaybeden Türk Rock müziğinin sevilen ismi Barış Akarsu’nun hayatı sinema filmi oluyor.

Birsen Altuntaş’ın yer alan habere göre; daha önce büyük ilgi gören Dilber Ay filmine de imza atan Aytaç Medya’nın yapımcılığını üstleneceği filmde Barış Akarsu'ya İsmail Ege Şaşmaz hayat verecek.