Hastane de tedavi gören Fulya Öztürk'ten haber var!

Hastane odasında sağlık personeliyle çekilen fotoğrafını paylaşan Fulya Öztürk taburcu olacağını söyledi.

FOX TV'nin gündüz kuşağı programı 'Fulya ile Umudun Olsun' sunucusu Fulya Öztürk'ün koronavirüs tedavisi hastanede sürüyor. Son yapılan koronavirüs testi de pozitif çıkan ünlü sunucu, karantina süresi dolunca taburcu edilecek.

Instagram hesabından paylaşım yapan Öztürk, "Birkaç gün sonra taburcu olacağım ve buradaki güzel insanları hiç unutmayacağım" dedi.

Geçtiğimiz günlerde hastane odasından fotoğraf paylaşan Fulya Öztürk, sağlık durumu hakkında bilgi vermiş ve "Çok halsizim ama bugün daha iyiyim. Allah razı olsun gerçekten hepinizden çok duygulandım. Çok ağladım. Dua eden dillerinize kurban olurum" ifadelerini kullanmıştı.