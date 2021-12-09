Hasan Can Kaya'ya RTÜK şoku!

Exxen’deki Konuşanlar'ın sunucusu Hasan Can Kaya, kendisini izlemeye gelen bir konuğun ailesine küfür etmesi nedeniyle tepki çekmişti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, açıklama yaptı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun Başkanı (RTÜK) Ebubekir Şahin, konuyla ilgili tweet attı. Şahin, "Türk aile yapısına ve ahlâkına uygun olmayan diyalogların geçtiği 'Konuşanlar' isimli program için platformu defalarca uyarmamıza rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını görüyoruz. Üst Kurul toplantısında karara bağlanmak üzere söz konusu programa ilişkin inceleme başlatılmıştır" diye yazdı.