Hande Yener'den açtı ağzını yumdu gözünü: 'Video atsınlar görelim'

Yeni yılı Belarus'ta sahnede karşılayacağını söyleyen Yener, "Yeni yıl için 1-2 tane sahne kostümü provası için geldim. Yeni yılda kendimi baştan aşağı yeniliyorum. Sıfır kilometre dansçılar sıfır kilometre orkestra olacak. Şarkıcılık hayatım boyunca sadece yeni yılda bir kere evde çalışmadan geçirdim o da hataydı benim için. Eve çok sıkıcı geçtiği için çalışmayı daha çok keyifli buluyorum" dedi.

"EŞEK GİBİ ŞARKI SÖYLÜYORUM"

Geçtiğimiz günlerde "Solistler vokalistlere vokal yapıyor" açıklamasını hatırlatılması üzerine yaptığı açıklamalarla adeta yeni bir polemiğini fitilini ateşleyen Yener, "Solistler vokalistlerine vokal yapıyor. Ve vokalistlerine maaş veriyorlar. Bu konuyu son kez anlatıyorum size ve artık çözün bu mevzuyu. Kendi sesine bezerini buluyor vokale koyuyor o orada plak gibi dönüyor. Sahnedeki arkadaş da başka bir meslek icra ediyor.

İnsanları kandırıyorlar. İnsanlar bunları alkollü ortamda ne kadar anlayabilir. Bunların yüzde 90'ı diyebilirim. Yıllardır bu böyle devam ediyor. Ben bu konuyu yeniymiş gibi gündem getiriyorum diye düşünmesinler. İyi sesi olanlar çok az kaldı zaten. Onlarda Ajda Pekkan, Sezen Aksu ve Nilüfer. Bu konunun kim üzerine atlarsa üzerine alacak.

Kimse sesini de çıkaramıyor bu konu hakkında. Siz gazetecilerde bu konuyu çıkarmamaya devam edin. Kendimi katmıyorum. Ben böyle bir şey yapsam itiraf eder miyim? Afedersiniz ama ben eşek gibi şarkı söylüyorum. Son nefesime kadar şarkı söylüyorum nefesimi de harcıyorum enerjimide harcıyorum. Çünkü ben şarkıcıyım. Başkaları şov yapıyor ve vokalistleriyle idare ediyorlar. Artık bu konuyu bana sormayın siz kendiniz keşfedin. Bu işi böyle yapanda var her meslekte olduğu gibi" şeklinde konuştu.

"VİDEO ATSINLAR GÖRELİM"

Hande Yener, son zamanlarda tartışılan sahne kıyafetleri hakkında ise, "Artık başka bir şey tartışılıyor sahne kıyafetlerinden başka. Herkes buradan yürüyor. Bende diyorum ki sesten yürüyelim, şarkılardan yürüyelim, sahne enerjisinden yürüyelim, onları bi görelim. Video atsınlar hep fotoğraf atıyorlar" dedi.

Daha önce yüzüne yaptırdığı işlemlerle gündeme gelen Hande Yener, "Yakında kendi kliniğimi açacağım. Yılbaşı öncesi ufak tefek müdahaleler yapıldı yüzüme. Yılbaşına hazırlık. Yakın zamanda kendi kliniğimi açıyoruz. Onun için uğraşıyoruz" dedi.