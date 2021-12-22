Hande Soral-İsmail Demirci çiftinden müjdeli haber!
Hande Soral, hamile olduğunu açıkladı. 2017 yılında İsmail Demirci ile evlenen Soral, hamileliğini Instagram'dan duyurdu. Ünlü oyuncu, eşine sarıldığı karede ultrason görüntüsünü paylaştı.
Magazin 22.12.2021, 09:05
Ünlü oyuncu Hande Soral, dört yıldır evli olduğu meslektaşı İsmail Demirci'yle paylaştığı karede, müjdeyi verdi. Ünlü oyuncu, hamile olduğunu açıkladı. İşte detaylar...
Ünlü oyuncu, eşine sarıldığı karede ultrason görüntüsünü paylaştı. Soral kareye, bebek ve süt emojisinin yanı sıra beyaz kalp koydu. Soral'a kısa sürede yüzlerce tebrik mesajı yağdı.
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