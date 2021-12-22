Hande Soral-İsmail Demirci çiftinden müjdeli haber!

Ünlü oyuncu Hande Soral, dört yıldır evli olduğu meslektaşı İsmail Demirci'yle paylaştığı karede, müjdeyi verdi. Ünlü oyuncu, hamile olduğunu açıkladı. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu, eşine sarıldığı karede ultrason görüntüsünü paylaştı. Soral kareye, bebek ve süt emojisinin yanı sıra beyaz kalp koydu. Soral'a kısa sürede yüzlerce tebrik mesajı yağdı.