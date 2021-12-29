Hande Soral ile İsmail Demirci'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
2017 yılında oyuncu İsmail Demirci ile nikah masasına oturan Hande Soral anne oluyor. Ünlü çiftin bebeklerinin cinsiyeti de belli oldu.
Magazin 29.12.2021, 12:53
Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 'Ümit Kahraman' karakterini canlandıran Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile nikah masasına oturmuştu.
ULTRASON GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞMIŞTI
Mutlu evlilikleri devam eden ünlü çiftten güzel Haber geldi. Dad (baba) yazılı şapka takan İsmail Demirci ile kamera karşısına geçen Hande Soral, elindeki ultrason görüntüsüyle bebek beklediklerini duyurdu.
BEBEKLERİNİN CİNSİYETİNİ AÇIKLADILAR
Yakın arkadaşları ve ailesiyle bir araya gelen çift cinsiyet öğrenme partisi düzenledi. Heyecan dolu anlar yaşayan ikilinin oğlu olacak.
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