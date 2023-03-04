Hande Sarıoğlu neden ayrıldı, Stil İkonu sunucusu neden değişti soruları magazin gündeminin merakla sorulan soruları arasında yer alıyor.

Ekranların yeni moda programı Stil İkonu’nda büyük değişiklik yaşandı. 5. bölüm çekimi öncesi iki isim arasında gerginlik yaşandığı ortaya çıktı. Söz konusu anlaşmazlığın ardından Hande Sarıoğlu ile yollar ayrıldı.

HANDE SARIOĞLU NEDEN AYRILDI?

Habertürk kanalında sunduğu program ile ilişiği kesildikten sonra daha magazinsel olaylar ile gündeme gelmeye başlayan sunucu Hande Sarıoğlu, son olarak Stil İkonu kadrosuna jüri olarak dahil olmuştu. Ancak Hande Sarıoğlu Stil İkonu ile de ekranlarda kalamadı.

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Stil İkonu programında büyük değişiklik yaşandı. MedyaRadar’ın özel haberine göre programın 4. bölümünde sunucu Hande Sarıoğlu ile yollar ayrıldı.

27 Şubat 2023 Pazartesi ilk bölümüyle Youtube’da yayın hayatına başlayan programda, büyük bir değişikliğe gidildi.

Jüri üyeliğini Hakan Akkaya ve Aslıhan Doğan Turan'ın yaptığı programın sunuculuğunu Hande Sarıoğlu üstlenmişti. Fakat 4. bölüm sonrası, Hande Sarıoğlu'nun programda yer almayacağı ortaya çıktı.

Medyaradar'a ulaşan duyumlara göre, Hande Sarıoğlu ve Hakan Akkaya arasında ilk günden beri birtakım anlaşmazlıklar yaşanmaktaydı. 5. bölüm çekimi öncesi ikili arasında gergin anlar yaşandı, yaşanan tartışma sonrası 5. bölüm çekimlerine sunucusuz devam edildi.

İVANA SERT DAHİL OLDU

Program yeni bir sunucu yerine, moda programlarının tanınan ismi İvana Sert'i jüri olarak kadrosuna dahil ederek yoluna devam etme kararı aldı.