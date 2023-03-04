banner38

Hande Sarıoğlu neden ayrıldı?

Hande Sarıoğlu neden "Stil İkonu" programından ayrıldı, yerine neden İvana Sert dahil oldu soruları magazin dünyasında merakla soruluyor.

Magazin 04.03.2023, 09:38
Hande Sarıoğlu neden ayrıldı?

Hande Sarıoğlu neden ayrıldı, Stil İkonu sunucusu neden değişti soruları magazin gündeminin merakla sorulan soruları arasında yer alıyor. 

Ekranların yeni moda programı Stil İkonu’nda büyük değişiklik yaşandı. 5. bölüm çekimi öncesi iki isim arasında gerginlik yaşandığı ortaya çıktı. Söz konusu anlaşmazlığın ardından Hande Sarıoğlu ile yollar ayrıldı.

HANDE SARIOĞLU NEDEN AYRILDI?

Habertürk kanalında sunduğu program ile ilişiği kesildikten sonra daha magazinsel olaylar ile gündeme gelmeye başlayan sunucu Hande Sarıoğlu, son olarak Stil İkonu kadrosuna jüri olarak dahil olmuştu. Ancak Hande Sarıoğlu Stil İkonu ile de ekranlarda kalamadı.

Mezdeke dansı Habertürk spikerinin başını yaktı!Mezdeke dansı Habertürk spikerinin başını yaktı!

Stil İkonu programında büyük değişiklik yaşandı. MedyaRadar’ın özel haberine göre programın 4. bölümünde sunucu Hande Sarıoğlu ile yollar ayrıldı.

27 Şubat 2023 Pazartesi ilk bölümüyle Youtube’da yayın hayatına başlayan programda, büyük bir değişikliğe gidildi.

Jüri üyeliğini Hakan Akkaya ve Aslıhan Doğan Turan'ın yaptığı programın sunuculuğunu Hande Sarıoğlu üstlenmişti. Fakat 4. bölüm sonrası, Hande Sarıoğlu'nun programda yer almayacağı ortaya çıktı.

Medyaradar'a ulaşan duyumlara göre, Hande Sarıoğlu ve Hakan Akkaya arasında ilk günden beri birtakım anlaşmazlıklar yaşanmaktaydı. 5. bölüm çekimi öncesi ikili arasında gergin anlar yaşandı, yaşanan tartışma sonrası 5. bölüm çekimlerine sunucusuz devam edildi.

İVANA SERT DAHİL OLDU

Program yeni bir sunucu yerine, moda programlarının tanınan ismi İvana Sert'i jüri olarak kadrosuna dahil ederek yoluna devam etme kararı aldı.

#Hande Sarıoğlu #Stil İkonu
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 22 54
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 21 39
5. A.Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 22 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Karagümrük 21 26
10. Gaziantep FK 22 25
11. Alanyaspor 22 25
12. Sivasspor 22 24
13. Antalyaspor 21 24
14. Hatayspor 21 23
15. Ankaragücü 21 22
16. Kasımpaşa 22 22
17. Giresunspor 21 21
18. İstanbulspor 22 21
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 22 42
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Pendikspor 22 37
5. Rizespor 21 37
6. Keçiörengücü 22 37
7. Sakaryaspor 22 37
8. Bandırmaspor 21 34
9. Boluspor 22 34
10. Manisa FK 21 30
11. Göztepe 22 30
12. Adanaspor 22 25
13. Tuzlaspor 22 22
14. Altay 22 19
15. Erzurumspor 22 18
16. Altınordu 21 17
17. Gençlerbirliği 22 16
18. Denizlispor 22 16
19. Yeni Malatyaspor 22 17
Takımlar O P
1. Arsenal 20 50
2. M.City 21 45
3. M. United 22 43
4. Newcastle 21 40
5. Tottenham 22 39
6. Brighton 20 34
7. Brentford 21 33
8. Fulham 22 32
9. Chelsea 21 30
10. Liverpool 20 29
11. Aston Villa 21 28
12. Crystal Palace 21 24
13. Nottingham Forest 21 24
14. Leicester City 21 21
15. Wolves 21 20
16. Leeds United 21 19
17. West Ham United 21 19
18. Everton 21 18
19. Bournemouth 21 17
20. Southampton 21 15
Takımlar O P
1. Barcelona 20 53
2. Real Madrid 20 45
3. Real Sociedad 20 39
4. Atletico Madrid 20 35
5. Rayo Vallecano 20 32
6. Villarreal 20 31
7. Real Betis 20 31
8. Athletic Bilbao 20 29
9. Osasuna 20 29
10. Mallorca 20 28
11. Girona 20 24
12. Celta Vigo 20 23
13. Real Valladolid 20 23
14. Almeria 20 22
15. Espanyol 20 21
16. Sevilla 20 21
17. Valencia 20 20
18. Cadiz 20 19
19. Getafe 20 18
20. Elche 20 9
banner23