Hande Erçel’den şaşırtan Kerem Bürsin hamlesi!
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in ayrılmasının ardından Hande Erçel'den yeni bir hamle geldi.
Geçen yıl final yapan 'Sen Çal Kapımı' dizisinin setinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, aşk haberlerini uzun süre reddettikten sonra birlikte çıktıkları Maldivler tatilinde birlikteliklerini ilan etmişti.Her hareketiyle yakından takip edilen çift geçtiğimiz haftalarda yollarını ayırmış, Bürsin'in sevgilisiyle barışmak için yakın çevresini devreye soktuğu öne sürülmüştü..
Ancak Erçel'in, arkadaşlarına "Tamamen bitti, artık dönüş yok" dediği belirtilmişti.
Konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan ikiliden Hande Erçel, Bürsin ile çekilen fotoğraflarının tamamını silmesinin ardından ünlü oyuncuyu sosyal medyada takip etmeyi bıraktı.
34 yaşındaki Kerem Bürsin de Hande Erçel ile pozlarını Instagram'dan kaldırdı. Ancak yakışıklı oyuncu, 28 yaşındaki Erçel'i takip etmeye devam ediyor.
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