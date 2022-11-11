Hande Erçel sosyal medyada en çok takip edilen isim oldu

Rapora göre Z Nesli yüzde 68’lik bir oranla en çok fenomenleri takip ederken, Y Nesli arasında fenomenleri takip edenlerin oranı yüzde 63. Hem Y hem de Z eşit oranda (yüzde 62) şarkıcıları takip ediyor. Diğer taraftan, bekleneceği üzere, yaşam evresinde yetişkinlik döneminde olan X’ler ve Baby Boomer’lar ise en çok gazetecileri ve iş insanlarını takip ediyorlar.

TV ünlülerinde en öne çıkan isimler Hande Erçel, onu takiben Burak Özçivit ve iki X kadını Çağla Şıkel ve Burcu Esmersoy oldu. Katılımcıların TV ünlülerini en sık takip etme sebeplerinin “kişilerin yaptıkları işle ilgili haber almak, yenilikleri öğrenmek” ve “eğlenmek, keyifli vakit geçirmek” olduğu görülüyor.