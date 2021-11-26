Hande Erçel'in bu paylaşımı rekoru kırdı
Hande Erçel, önceki gün doğum gününü kutladı. Instagram hesabından bu özel gününe ait fotoğrafları paylaşan Erçel'e, hayranlarından beğeni yağdı.
Son dönemin popüler oyuncularından Hande Erçel, 28 yaşına girdi. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Hande Erçel, doğum gününe özel kareleri Instagram hesabı üzerinden paylaştı.
Hande Erçel'in fotoğraflarına 3 milyonun üzerinde beğeni yağdı.
Hande Erçel paylaşımına şu notu düştü: "Nasıl özel hissettiğimi sayfalarca anlatabilirim ama kısacık bir teşekkürüme tüm anlamları yükleyebiliriz bence." "Nasıl özel hissettiğimi sayfalarca anlatabilirim ama kısacık bir teşekkürüme tüm anlamları yükleyebiliriz bence." "Nasıl özel hissettiğimi sayfalarca anlatabilirim ama kısacık bir teşekkürüme tüm anlamları yükleyebiliriz bence." Hande Erçel ile çekilen bir dizi fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan Bürsin, duygusal bir mesaj paylaştı.
"DOĞUM GÜNÜ SERİSİ BAŞLIYOR!"
Erçel ile yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan Bürsin, "Doğum günü serisi başlıyor!" sözleriyle fotoğrafları Instagram sayfasına taşıdı.
"SEN OLDUĞUN İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM!"
Sevgilisinin çok güzel ve harika biri olduğunu ifade eden ünlü oyuncu, Hande Erçel'e, "Sen, sen olduğun için teşekkür ederim! İyi ki doğdun." sözleriyle seslendi.
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