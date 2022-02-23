Hande Erçel'den ayrılan Kerem Bürsin'den olay gönderme

Sürpriz bir şekilde yollarını ayıran Kerem Bürsin ve Hande Erçel çifti, magazin gündemini meşgul etmeyi sürdürüyor. Bürsin'in ayrılık sonrası yaptığı paylaşım gündem oldu. Ünlü oyuncu, eski sevgilisi Hande Erçel'e gönderme mi yaptı?

'Sen Çal Kapımı' adlı dizinin setinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı, Maldivler'de ortaya çıkmıştı. 2021 yılında aşk yaşadıkları belgelenen ikili, geçtiğimiz haftalarda ayrılmıştı.

YAKIN ÇEVRESİNİ DEVREYE SOKTU AMA...

Bürsin, sevgilisiyle barışmak için yakın çevresini devreye soktu. Ancak Hande Erçel’in arkadaşlarına “Tamamen bitti, artık dönüş yok” dediği ifade edilmişti.

Bütün bu gelişmelerin ardından Hande Erçel'den yeni bir hamle geldi.

"FOTOĞRAFLARI KALDIRDI

Hande Erçel, sevgilisi Kerem Bürsin ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırdı. Kerem Bürsin de sevgilisiyle çekilmiş olan fotoğrafları kaldırdı.

Ayrılık sonrası gözler Bürsin ve Erçel'in yapacağı açıklamaya çevrildi.

BOKS YAPARAK AYRILIĞIN ACISINI UNUTUYOR

Kerem Bürsin, boks yaparken çektiği videoyu paylaştı.

Bürsin'in videonun altına, "Rise and shine" (Yüksel ve Parla) notunu düşmesi dikkat çekti.