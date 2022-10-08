Hande Erçel'den Aylin Mavi Açıklaması

Hande Erçel'in 2,5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi Yıldırım kanser tedavisi görmeye başladı. Hande Erçel yeğeninin sağlık durumu hakkında ilk kez konuştu. İşte detaylar...

Gamze Erçel, iç mimar Caner Yıldırım ile 2019 yılında evlenmiş ve o yıl içinde kızı Aylin Mavi'yi kucağına alarak ilk kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Gamze Erçel'in 2019 yılında kansere yenik düşen annesi Aylin Erçel'in adını verdiği minik kızı Aylin Mavi ile ilgili kahreden haber geldi.

Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Arto, program sırasında oyuncu Hande Erçel'e benzerliğiyle dikkat çeken 2,5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi'nin kanser tedavisi gördüğünü açıkladı.

"İYİ OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Gamze Erçel, kızı Mavi’nin durumu hakkında sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:

"Bizi merak edenler; bizler iyiyiz ve iyi olmaya çalışıyoruz.. İki hafta önce kızımız Mavi’yle ilgili bir tedavi sürecine başladık. Biz şokumuzu atlattık ve bunu kabullenip süreci en iyi geçirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Mavi’de gayet iyi..."

"HER ŞEY GÜZEL GİDİYOR"

Bir mekan çıkışı objektiflere takılan Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi'nin sağlık durumuyla ilgili ilk kez konuştu. Acelesi olduğunu dile getiren oyuncu, basın mensuplarının Mavi'nin tedavi sürecine ilişkin sorduğu soruya şöyle karşılık verdi:

"Her şey güzel gidiyor, inşallah daha da güzel gidecek. O yüzden teşekkür ederim. Doğru zaman değil, inan başka zaman söz."