Hande Erçel, birçok Hollywood oyuncularını geride bıraktı

Son dönemin popüler oyuncularından Hande Erçel, sosyal medyadaki gücünü artırıyor. 28 yaşındaki oyuncunun Instagram'daki takipçi sayısı 27 milyona ulaştı. Erçel, bu sonuçla birçok Hollywood oyuncusunu ve ünlü şarkıcıyı geride bıraktı.

Son günlerde sevgilisi ve Sen Çal Kapımı’daki rol arkadaşı Kerem Bürsin’le ayrılığıyla gündeme gelen Hande Erçel, sosyal medyadaki gücünü artırıyor. Ünlü oyuncunun Instagram’daki takipçi sayısı 27 milyona ulaştı.

Sen Çal Kapımı dizisinin dünyada 85 ülkede yayınlanmasının ardından Hande Erçel, gerçek bir dünya starı oldu. Erçel sosyal medyadaki takipçi sayısını da arttırdı.

Hande Erçel’in Instagram’daki takipçi sayısı 27 milyona, Twitter’da ise 650 bine ulaştı. Hande Erçel, bu rakamla birçok Hollywood oyuncusunu ve ünlü şarkıcıyı geride bıraktı.

Hande Erçel, Sen Çal Kapımı dizisinin sona ermesinin ardından hala yeni projesini belirlemedi.

Okuduğu senaryolar olduğunu söyleyen ünlü yıldız bundan sonra duruşuyla ilham veren karakterler canlandırmak istediğini söylemişti. Hande Erçel’in halen Disney Plus’la görüştüğü belirtiliyor.