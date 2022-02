Hamdi Alkan'dan boşanma iddialarına yanıt

Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel ile evliliklerinde kriz olduğu ve boşanma hazırlığı içinde oldukları konuşulan Hamdi Alkan, Nişantaşı'nda görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü yönetmen, eşiyle evleri ayırdıkları yönündeki iddialara yanıt verdi.Milliyet'in haberine göre; Hamdi Alkan, önceki gün Nişantaşı’ndaki bir pasajda objektiflere yansıdı. Hayli tedirgin olduğu görülen Alkan’a son dönemde eşi Selen Görgüzel ile evliliklerinde büyük kriz olduğu ve bir süredir evlerini ayırdıkları iddiaları soruldu.Son günlerde aralarındaki sorunları aşamadıkları ve eşi Görgüzel’e boşanma davası açacağı söylenen ünlü isim, basın mensuplarının ısrarlı soruları üzerine şöyle konuştu.

Alkan, “Bir şey söyleyeceğim memlekette daha önemli mevzular var. Hepinizi çok seviyorum. Annem yoğun bakımda şu an başka boyuttayım, her an haber gelebilir. Zaten bir anam kaldı. Bu akşam Selen hanımın doğum günü var ona sorun” ifadelerini kullandı.

Aynı akşam Kuruçeşme'de bir mekanda 43'üncü yaşını kutlayan Selen Görgüzel'e eşinin sorulması üzerine; ''Hamdi Alkan benim eşim. Ayrıca Türkiye’nin en önemli sanatçılarından. Benim eşim olması dışında onun da projeleri var. Kendisi şu an bir sette. İşi biter bitmez gelecek" dedi.

Ünlü isim, sözlerine; "Ayrıca benim bütün sahnelerimde 'Hamdi nerede?' Sorusu çok soruluyor. Biz evde karı koca, onun dışında işleri ayrı olan profesyonelleriz. Kendisi benim asistanım ya da menajerim değil. Her sahnemde benim çantacım gibi sürekli yanımda dolaşamaz. Ama işlerini bitirdikten sonra yanıma gelecek" diye devam etti.

Gazetecilerin, ''Demet Akalın ve Okan kurt sürekli beraberler. Sizce Demet Akalın, Okan Bey'i her yere taşıyor mu?'' sorusuna, ''Onlar iş anlamında da beraberler. Benim eşimde işten anlıyor olsa çalışır mıydım? Hayır çalışmazdım. Ben kocamı iş alanımda, sürekli yanımda istemiyorum'' diyerek son noktayı koydu.