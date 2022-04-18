Haluk Levent'ten 'evsizim' diyen Elon Musk için yardım çağrısı!

Ahbap Derneği Genel Başkanı ünlü sanatçı Haluk Levent, evi olmadığını söyleyen Elon Musk için yardım çağrısında bulundu.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, son dönemde Twitter'ın tamamına talip olmasıyla gündemde. İş insanı, ilk etapta platformun yüzde 9,2'lik hissesini aldı ve daha sonra dönüştürülmesi gerek diyerek tamamına talip oldu. Hatta geçtiğimiz günlerde Vanguard Group tarafından gelen yeni bir hamleyle en büyük hissedar ünvanını da kaybederek Twitter'ı satın alma hedefinden büyük ölçüde uzaklaştı.

Elon Musk, son olarak verdiği röportajda evi olmadığını ve arkadaşlarının yanında kaldığını söyledi. Bu açıklamasıyla dikkatleri yeniden üzerine çeken iş insanına ünlü sanatçı Haluk Levent'ten yardım çağrısı geldi.

Haluk Levent: Elon Musk için ev bulalım

Elon Musk, Forbes'a göre 264 milyar dolarlık net servetiyle dünyanın en zengin insanı. Son zamanlarda patlak veren Twitter olaylarının hemen ardından TED Başkanı Chris Anderson ile bir röportaj yapan Musk, servetiyle alakalı konuştuğu sırada evi olmadığını söyleyince tüm dikkatleri üzerine çekti.

Aynı zamanda Ahbap Derneği Genel Başkanı olan Haluk Levent'in Musk için yaptığı yardım çağrısı ise şu şekilde;