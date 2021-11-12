Haluk Levent'ten kanserle mücadele eden ünlü şarkıcıya destek

80'li yıllara damga vuran ve 'Seni Sevmeyen Ölsün' şarkısıyla da hafızalarak kazınan şarkıcı Tüdanya gırtlak kanserine yakalanmıştı. Ameliyat olan ünlü şarkıcı aylarca Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görmüştü. Yaşamını İzmir'de sürdüren 60 yaşındaki şarkıcı, hastalığı nedeniyle sesini kaybetmişti.

Tek geçim kaynağı olan şarkıcılıktan da uzak kalan ve zor zamanlar yaşayan Tüdanya'nın yardımına, AHBAP Başkanı Haluk Levent yetişti. Star TV'de canlı olarak yayınlanan Haluk Levent'le Yeniden programına bağlanan Tüdanya, yaşadığı zorlukları oğlunun aracılığıyla anlattı. Konuşamayan ünlü şarkıcı, borçlarının biriktiğini ve ev sorunu yaşadığını kaydetti.

Haluk Levent ise Tüdanya'nın ev sorununu çözeceklerini, borçları için ise sanatçı arkadaşlarıyla kendi aralarında para toplayacaklarını açıkladı.

Levent'in desteği sonrasında duygulanan şarkıcı gözyaşlarını tutamadı. Haluk Levent, Tüdanya'nın unutulmaz şarkısı 'Seni Sevmeyen Ölsün'ü de seslendirdi.