Haluk Levent 'Millet İttifakı'nı reddetti

Sosyal sorumluluk projeleriyle gönüllere taht kuran Haluk Levent'in siyasete atılması için gelen teklifleri reddettiği ortaya çıktı.

AHBAP Derneği'nin kurucusu ve şarkıcı Haluk Levent’in milletvekili adayı olacağı iddia edildi. Sosyal medyadan iddialara cevap veren Levent, konuyla ilgili açıklama yaptı, proje için görüştüğünü ancak adaylığının olmadığının altını çizdi.



YouTube yayıncısı Adem Metan, Twitter hesabı üzerinden “Net kulis bilgisi” diyerek “Millet ittifakının en güçlü iki partisi, sosyal sorumluluk projeleri ve hayata geçirdiği kuruluş ile çok fazla adından söz ettiren bir sanatçıyla seçim süreci ile ilgili görüşmek istiyorlar. Görüşme talepleri sanatçı tarafından reddediliyor” paylaşımını yaptı.

Çok sayıda Twitter kullanıcısı Metan’ın isim vermediği sanatçının Haluk Levent olabileceğini belirtti.