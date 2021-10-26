Haluk Levent'in gerçek soyadını duyunca çok şaşıracaksınız

AHBAP Derneği'nin kurucusu şarkıcı Haluk Levent, son zamanlarda yer aldığı sosyal sorumluluk projeleri ile sık sık gündeme geliyor. Sosyal medyada hatırı sayılır bir takipçiye sahip olan Levent'in sosyal medya da kullandığı 'Acil' ibaresi yaptığı yardımlardan dolayı kullanıldığı sanılıyordu. Ama gerçek bambaşka çıktı.

Yaptığı yardımlarla sık sık gündeme gelen Haluk Levent bu kez bambaşka bir şey ile gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Levent'in isminin yanında yer alan Acil ibaresinin perde arkası ortaya çıktı.

Sosyal medyadaki bir kullanıcı tarafından dikkat çekilen olayda, ünlü şarkıcının sosyal medya hesabındaki "Acil" ibaresine vurgu yapıldı. Herkesin yaptığı yardımlardan dolayı yazdığını sandığı Acil'in aslında ünlü şarkıcının soyadı olduğu öğrenildi.

KIZININ VE KARDEŞİNİN SOYADI ORTAYA ÇIKARDI

Haluk Levent hakkında biraz araştırma yapıldığında, doğum adının Haluk Acil olduğu, kızının adı ve soyadı Ela Acil, kardeşinin ismi ise Berkant Acil olduğu öğrenildi.