Haluk Levent duyurdu! Ünlü sanatçının evi oturulmaz halde
'Seni Sevmeyen Ölsün' şarkısıyla hafızalara kazınan ve kanserle mücadele eden Tüdanya için Haluk Levent sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu.
AHBAP Derneği'nin kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, 'Seni Sevmeyen Ölsün' şarkısıyla hafızalara kazınan ve kanserle mücadele eden Tüdanya için yardım çağrısında bulundu. Tüdanya'nın sesini kaybettiğini söyleyen Levent, "Evi oturulmaz halde ve borç içinde" dedi.
Şarkıcılığın yanı sıra kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Haluk Levent, bir süredir kanserle mücadele eden Tüdanya'nın daha iyi bir ortamda yaşaması için mücadele ediyor.
"EVİ OTURULMAZ HALDE VE BORÇ İÇİNDE"
Valilikten izin alarak bir yardım kampanyası düzenleyen Haluk Levent, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Tüdanya! Eski ses sanatçımız. En güzel zamanlarında gırtlak kanseri oldu. Sesini kaybetti, konuşamıyor. Evi oturulmaz halde ve borç içinde. Sağlığı için bir eve ihtiyacı var. Valilik onay verdi" ifadelerini kullandı.
Gırtlak kanseriyle savaşan Tüdanya'nın çok kötü durumda olduğunu söyleyen Levent, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak yardım istedi.
Tüdanya!— Haluk Levent Ekip (@haluklevent) February 24, 2022
Eski ses sanatçımız
En güzel zamanlarında gırtlak kanseri oldu.
Sesini kaybetti, konuşamıyor.
Evi oturulmaz halde ve borç içinde
Sağlığı için bir eve ihtiyacı var
Valilik onay verdi.
700.000₺
Ziraat Bank.
Hatice Nacitarhan
TR37 0001 0008 4651 8010 6450 02
pic.twitter.com/iOU2QxW4rL
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|26
|63
|2. Konyaspor
|26
|49
|3. Başakşehir
|26
|46
|4. Adana Demirspor
|26
|44
|5. Fenerbahçe
|26
|43
|6. Beşiktaş
|26
|41
|7. Alanyaspor
|26
|40
|8. Hatayspor
|26
|39
|9. Kayserispor
|26
|38
|10. Gaziantep FK
|26
|36
|11. Karagümrük
|26
|36
|12. Sivasspor
|26
|34
|13. Galatasaray
|26
|32
|14. Antalyaspor
|26
|31
|15. Kasımpaşa
|26
|29
|16. Göztepe
|26
|27
|17. Giresunspor
|26
|26
|18. Rizespor
|26
|23
|19. Altay
|26
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|26
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|25
|52
|2. Ümraniye
|25
|49
|3. Erzurumspor
|25
|44
|4. Bandırmaspor
|25
|43
|5. İstanbulspor
|24
|42
|6. Eyüpspor
|24
|42
|7. Samsunspor
|24
|39
|8. Boluspor
|23
|34
|9. Adanaspor
|25
|34
|10. Manisa Futbol Kulübü
|25
|33
|11. Tuzlaspor
|23
|31
|12. Keçiörengücü
|24
|31
|13. Gençlerbirliği
|25
|30
|14. Menemen Belediyespor
|25
|29
|15. Kocaelispor
|24
|28
|16. Bursaspor
|24
|24
|17. Denizlispor
|25
|24
|18. Altınordu
|25
|22
|19. Balıkesirspor
|24
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|26
|63
|2. Liverpool
|26
|60
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|26
|46
|5. Arsenal
|24
|45
|6. West Ham United
|26
|42
|7. Wolverhampton Wanderers
|25
|40
|8. Tottenham
|24
|39
|9. Brighton
|25
|33
|10. Southampton
|25
|32
|11. Crystal Palace
|26
|29
|12. Leicester City
|23
|27
|13. Aston Villa
|24
|27
|14. Brentford
|26
|24
|15. Leeds United
|25
|23
|16. Everton
|23
|22
|17. Newcastle
|24
|22
|18. Burnley
|23
|20
|19. Watford
|25
|18
|20. Norwich City
|25
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|25
|57
|2. Sevilla
|25
|51
|3. Real Betis
|25
|46
|4. Barcelona
|24
|42
|5. Atletico Madrid
|25
|42
|6. Villarreal
|25
|39
|7. Real Sociedad
|24
|38
|8. Athletic Bilbao
|25
|37
|9. Celta Vigo
|25
|32
|10. Osasuna
|25
|32
|11. Rayo Vallecano
|24
|31
|12. Valencia
|25
|30
|13. Elche
|25
|29
|14. Espanyol
|25
|29
|15. Getafe
|25
|26
|16. Mallorca
|24
|26
|17. Granada
|25
|24
|18. Cadiz
|25
|20
|19. Deportivo Alaves
|25
|20
|20. Levante
|25
|15