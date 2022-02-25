Haluk Levent duyurdu! Ünlü sanatçının evi oturulmaz halde

AHBAP Derneği'nin kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, 'Seni Sevmeyen Ölsün' şarkısıyla hafızalara kazınan ve kanserle mücadele eden Tüdanya için yardım çağrısında bulundu. Tüdanya'nın sesini kaybettiğini söyleyen Levent, "Evi oturulmaz halde ve borç içinde" dedi.

Şarkıcılığın yanı sıra kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Haluk Levent, bir süredir kanserle mücadele eden Tüdanya'nın daha iyi bir ortamda yaşaması için mücadele ediyor.

"EVİ OTURULMAZ HALDE VE BORÇ İÇİNDE"

Valilikten izin alarak bir yardım kampanyası düzenleyen Haluk Levent, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Tüdanya! Eski ses sanatçımız. En güzel zamanlarında gırtlak kanseri oldu. Sesini kaybetti, konuşamıyor. Evi oturulmaz halde ve borç içinde. Sağlığı için bir eve ihtiyacı var. Valilik onay verdi" ifadelerini kullandı.

Gırtlak kanseriyle savaşan Tüdanya'nın çok kötü durumda olduğunu söyleyen Levent, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak yardım istedi.