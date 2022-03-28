Halit Ergenç, bomba gibi bir projeyle geri dönüyor

Bir süredir ekranlardan uzak olan Halit Ergenç, yaz aylarında Türkiye'ye gelecek Disney Plus'ın "Nomen" dizisinde başrol oynayacak. Dizi, hastalığından dolayı yaptığı buluş sayesinde eşiyle telepatik olarak iletişim kuran bir adamın hikayesini anlatıyor.

Yaz başında Türkiye pazarına girmeye hazırlanan dijital yayın platformu Disney Plus, ülkenin önde gelen 15 star ismiyle sözleşme yapmıştı. Bu dev isimlerin çekeceği projelerin detayları da ortaya çıkmaya başladı. Halit Ergenç’in Disney Plus’ta yayınlanacak olan dizisinin adının "Nomen" olduğu öğrenildi. Ergenç, dizide, hastalığından dolayı yaptığı buluş sayesinde eşiyle telepatik olarak iletişim kuran bir adamı canlandıracak.

MELİS SEZEN DE KADRODA

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; projenin yapımcısı sinema ve televizyon dünyasının duayen ismi Fatih Aksoy. Senaryosunu Zafer Külünk’ün yazdığı diziyi Fatih Kızılgök yönetecek. Distopik bir hikâyesi olan dizide, Halit Ergenç’in rol arkadaşlarından biri de belli oldu. Sadakatsiz dizisiyle kariyerinde önemli bir adım atan Melis Sezen Nomen'in kadın yıldızlarından biri oldu. Ergenç'in eşini canlandıracak isim ise henüz belli değil.

YAZ AYLARINDA YAYIN HAYATINA BAŞLIYOR

Disney Plus, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Türkiye'de yaz aylarında yayın hayatına gireceklerini duyurmuştu. RTÜK'ten 10 yıl sürelik yayın lisansı alan Disney Plus, çok sayıda Türk yıldızla anlaşma sağlamıştı.

Disney Türkiye'den Halit Ergenç, Hande Erçel, Şahan Gökbakar, Engin Akyürek, İrem Helvacıoğlu, Pınar Deniz, Aras Bulut İyinemli gibi isimlerle anlaşmıştı.

8 projenin çekimine nisan ayında başlanacağı duyurulmuştu.