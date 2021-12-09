Hakan Ural'ın sağlıkçılar hakkındaki yorumuna tepki yağdı
Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programında Hakan Ural, Kocaeli Devlet Hastanesi'nde gerçekleşen sağlık çalışanlarına saldırı olayını yorumladı. Ünlü yorumcunun sağlıkçılar hakkında kullandığı ifadeler tartışma konusu oldu.
Ünlü oyuncu Hakan Ural, Neler Oluyor Hayatta programında sağlık çalışanları hakkında kullandığı ifadelerle büyük tepki çekti. Sağlıkçıların hastalarla ilgilenmemesini eleştiren Ural, sunucu Nur Tuğbaş Algül'ün çocuğunu örnek vererek "Arden'i aldın götürdün. Senin ne yapacağını söyleyeyim mi? Gözünü çıkarırsın" dedi. Algül ise "Yaparım" cevabını verdi.
"GÖZÜNÜ ÇIKARIRSIN" İFADESİ TEPKİ ÇEKTİ
"Hiçbir şey yapmıyor. Doktor zaten böyle duruyor" diyerek sözlerine başlayan Hakan Ural, sunucu Nur Tuğbaş Algül'ün çocuğu olan Arden Namlı üzerinden bir örnekte bulunarak "Arden'i aldın götürdün. Senin ne yapacağını söyleyeyim mi? Gözünü çıkarırsın" dedi. Algül ise bu sözlere karşılık olarak "Yaparım" yanıtını verdi.
TEPKİ TOPLADI
Açıklamalarının devamında "Doktor da duvara yaslanmış. 'Oğlum ölüyor' diyorsun, 'Ben eylemdeyim' diyor" ifadelerini kullanan Hakan Ural, sosyal medyada büyük tepki gördü. "Acil servis asla kapanmaz" diyen sağlıkçılar, Ural'ın sözlerinden dolayı "ÖzürDileHakanUral" etiketinde toplandılar.
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