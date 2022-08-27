Hakan Ural imam hatiplilere 'sapık' diyen Gülşen ve destekçilerine ateş püskürdü

İmam hatiplileri 'sapık' diyerek hedef alan şarkıcı Gülşen'e tepkiler dinmiyor. Sunucu Hakan Ural, Kanal D'de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta isimli programında Gülşen'e ve ona sahip çıkanlara tepki gösterdi.

Hakan Ural, “Espri diyor, böyle espri olmaz. Tahrik edici şekilde net hakaret ediyor. Yaşam tarzından tutuklandı diye yansıtıyorlar. İnsanların inançlarıyla niye bu kadar alay edip teşbih yapıyorsunuz, delirdiniz mi?” ifadeleriyle adeta ateş püskürdü.