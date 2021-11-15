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Hakan Ural gözyaşlarını tutamadı: Yaşadığıma inanamıyorum

Koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan Hakan Ural, ekranlara geri döndü. Yaşadığı zorlu süreci anlatırken 'Yaşadığıma inanamıyorum' diyen Ural, gözyaşlarına hakim olamadı.

Magazin 15.11.2021, 14:16
Hakan Ural gözyaşlarını tutamadı: Yaşadığıma inanamıyorum

Koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan Hakan Ural, taburcu olmasının ardından ekranlara geri döndü. 'Neler Oluyor Hayatta' programıyla izleyici karşısına çıkan Ural, yaşadığı zorlu süreci canlı yayında anlattı. Duygusal anlar yaşayan ünlü sunucu, herhangi bir hastalığı olmamasına rağmen çok zor atlattığını belirtti..

Koronavirüse yakalanan Hakan Ural günler sonra Neler Oluyor Hayatta programına geri döndü. Zorlu süreci canlı yayında anlatan Ural zaman zaman duygusal anlar yaşadı..

'Neler Oluyor Hayatta' programının sunucularından Hakan Ural, soğuk algınlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmış, ardından ikinci kez yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmıştı..
Durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılan Ural, 16 gün süren tedavi döneminin ardından ekranlara geri döndü..

"YAŞADIĞIMA KENDİM İNANAMIYORUM"

Tedavi sürecinde yaşadığı zorlukları anlatan ve gözyaşlarını tutamayan Ural, "Gerçekten ben yaşadığıma kendim inanamıyorum, her şey yolunda gibiydi bir anda kötüleştim. Allah razı olsun sevenlerimizden, dualarını eksik etmeyenlerden. Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum" dedi.

Hastalığın ilk günlerinde ateşinin hiç düşmediğini söyleyen ünlü sunucu, "Covid belirtileri devam ediyordu, kendimde bir anormallik hissettim. Ateşim hiç düşmedi. Muhakkak tomografi çektirin" dedi..

"İYİ Kİ ÇİFT AŞILIYIM"

Tedavi sürecinin tomografi çekilmesiyle başladığını söyleyen Ural, "İyi ki çift aşılıyım. Benim kanımda çok fazla enfeksiyon çıktı. 'Tedbir amaçlı kalıyorum' diye düşündüm ama o gece benim değerlerim uçmuş" dedi.

Herhangi bir kronik rahatsızlığı olmamasına rağmen çok zorlandığını söyleyen Ural, "2.5 üç gün çok zorlandım. Hastanede altı gün kaldım ama yaşadıklarıma inanamadım. Perşembe günü taburcu oldum. Bu kadar zaman geçti gibi de gelmiyor bana üç gün gibi hissediyorum ama bakıldığında 16 gün sürdü. Benim herhangi bir kronik hastalığım yok, sağlığıma da dikkat ederim" dedi..

YÜZÜ GÜLÜYOR

Hastaneden taburcu olmasının ardından Hakan Ural'ın son halini kızı Melisa Ural paylaşmıştı. Ünlü sunucunun Sibel Can'la evliliğinden dünyaya gelen 27 yaşındaki kızı, Instagram hesabından babasının fotoğrafını yayınlayarak, nazar boncuğu ve kalp emojisi eklemişti.
Hakan Ural'ın da Instagram hesabının hikaye bölümüne taşıdığı fotoğrafta, ünlü sunucunun güldüğü ve keyfinin bir hayli yerinde olduğu görülüyor..

#Hakan Ural
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