Hakan Ural acı haberi canlı yayında öğrendi
Kanal D ekranlarında yayınlanan "Neler Oluyor Hayatta?" programıyla izleyicilerle buluşan Hakan Ural'ın dayısı Cahit Çubukçu, yaşamını yitirdi.
Magazin 29.03.2022, 17:42 29.03.2022, 17:47
Kanal D ekranlarında yayınlanan "Neler Oluyor Hayatta?" programıyla izleyicilerle buluşan Hakan Ural'ın dayısı Cahit Çubukçu, hayatını kaybetti. Ural, acı haberi canlı yayında aldı.
Hakan Ural, canlı yayınında dayısı Cahit Çubukçu'nun ölüm haberini aldı.
Hakan Ural, yaşadığı acıyı takipçileriyle paylaştı.
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